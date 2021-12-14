Hakimiyet Gazetesi 12 yaşında

İlimiz medyasına yeni bir ses ve anlayış getiren Hakimiyet Gazetesi 12. Yayın yılını kutluyor.

Elazığ Hakimiyet Gazetesi, “Merhaba” diyerek girdiği basın dünyasında 11 yıl içerinde önemli bir ivme yakaladı.

İlimizin saygın iş insanı Ahmet Toprak’ın imtiyaz sahipliğinde çıkışını sürdüren Hakimiyet Gazetesi, hem haberleri, hem de yorumlarıyla şehrimizi merkeze alan ve şehrin kalkınmasına katkı sunacak yayınlara imza attı.

ELEŞTİREN DEĞİL YOL GÖSTEREN

Hakimiyet Gazetesi, 12 yıl boyunca, bu mesleğin kendisine yüklediği misyon ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdi.

Sorunu gördüğü halde görmezden gelen ve üzerini örten asla olmadı. Halkımızın yaşadığı problemleri dile getirirken de sırf bardağın boş tarafını görüp sürekli eleştiren taraf olmadı. Sorunu yaşayanı da sorunun çözme konumundaki kişi ve kurumları da paydaşı gördü kendisini.

TOPRAK; “REHBERİMİZ HALK VE DOĞRULAR OLDU”

Hakimiyet Gazetesi’nin, yanlışa dikkat çekmekle birlikte doğruların hep savunucusu olduğunu ifade eden gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Toprak şunları söyledi:“Hakimiyet Gazetesi, doğruları savunurken ve bunları ısrarla savunurken kınayıcılarının kınamasından asla çekinmedi. Yaptığı her haber ve yorum, halkın çıkarlarını gözetmek amaçlıydı. Zaman zaman yayınlarımıza bazı çevre ve kurumlardan itiraz sesleri yükselse de zaman hep bizi haklı çıkardı ve günün sonunda hakkı teslim edilen Hakimiyet Gazetesi oldu.”

DEPREMDE HALKIN SESİ OLDU

Hakimiyet Gazetesi’nin 24 Ocak depreminin ardından halkın sesi, deprem mağdurlarının taleplerinin en üst seviyede ifade edilip kamuoyunda tartışılmasına ve kurumların o alana yönelmesine vesile olduğunu ifade eden Toprak, depremin hemen sonrasında kurumların çalışmasını eleştirmek yerine yüreklendirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak için yayınlar yaptığını, şehrin yeniden yapılanmasında ve inşasında da halkın beklentilerinin ve umutlarının tek adresi Hakimiyet Gazetesi olduğunu ifade etti.

YÖNETİCİLERİMİZİN DESTEKÇİSİ OLDUK

Hakimiyet Gazetesi’nin öncelikle bu şehir için çalışan ve bu şehrin seçtikleri yönetici, siyasetçi ve işini doğru, adil ve şeffaf yapan bürokratın destekçisi olduğunu ifade eden Toprak, Hakimiyet Gazetesi’nin bu şehirde ortak yaşama kültürü ile birlikte sorunları tartışma ve ortak akılla çözmenin gerekliliğine vurgu yaptıklarını, siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakıp herkesin bu şehre katkı yapabileceğine dikkat çektiğini, İl yöneticileriyle sürekli irtibat halinde olunarak yapılan hizmetleri desteklediklerini, eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı öneriler sunduğuna dikkat çekti.

SAHİPSİZLİĞİ REDDETTİK

Zaman zaman bazı kesimlerce ifade edilen şehrin sahipsizliği konusuna şiddetle karşı durduklarını, bu söylemin şehre, şehir insanına, yerli ve yabancı yatırımcıya olumsuz olarak döndüğünü ve böylelikle ilimizin faydasına değil zararına bir söylem olduğuna dikkat çektiklerini ifade eden Toprak, buna kaşın şehrimize hizmet eden kurumların hem önünü açmak hem de çalışmalarındaki tempolarını yükseltmek amacıyla ön kesen ve moral bozan değil, yol gösteren ve motive eden olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

12 YAŞIMIZDA DAHA GÜÇLÜYÜZ

Elazığ’ın güçlü ve özgür sesi Hakimiyet Gazetesi olarak 12. yayın yılında daha güçlü ve etkin bir gazetecilik ortaya koyduklarını ifade eden Toprak, Hakimiyet Tv’nin yayın hayatına başlamasıyla birlikte başlatılan canlı yayınlar, halkımızın sorunlarının yer aldığı ve değişik konularda yaptırılan anketlerle şehrin buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

GÜÇLÜ VE YETKİN KADRO

“Hakimiyet Gazetesi’ni 12. yaşında şehrin en etkin ve en çok okunan bir konuma yükselten ve bu onur ve gururu yaşatan başta Genel Yayın Yönetmenimiz, Yazı İşleri Müdürümüz, muhabirlerimiz, dizgi, baskı, dağıtımda görevli arkadaşlarımız ile yazılarıyla güç veren yazar kadrosuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Toprak, “Gazetemizi başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok mecrada il içi ve il dışından takip eden tüm okurlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.