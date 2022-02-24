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Spor

Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

Spor

Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup’un 19. haftasında erteleme maçında oynadığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynadığı maçta hakemin verdiği ve büyük eleştirilere neden olan kararları videolar eşliğinde paylaştı.