Hak sahipliği başvuruları başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremde evi hasar gören ve hasar tespit raporu bekleyen vatandaşlar için duyuru yayımladı.

HAK SAHİPLİĞİ DUYURUSU:

Hasar Tespit Raporlarında KONUTLARI, İŞYERLERİ VE KÖYLERDE DE AHIRLARI’nın hasar durumları YIKIK, AĞIR HASARLI ve ORTA HASARLI olan afetzede vatandaşlarımız için;

Hak Sahipliği süreci; 15 Haziran 2020 Pazartesi itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilen okul ve eski devlet hastanesinden oluşan 12 nokta ile 3 ilçemizde kurulacak olan toplam 17 müracaat ofisinde başvuru alınmak suretiyle başlatılacaktır.

Salgın sürecinin devam etmesi dolayısıyla yoğunluk oluşmaması için vatandaşlarımız T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre bu irtibat noktalarına başvuru gerçekleştirebilecektir.

Kimlik numarasının son hanesi; 0 ile biten Vatandaşlarımız 15/06/2020-21/06/2020 tarihleri arası,

2 ile biten Vatandaşlarımız 22/06/2020-28/06/2020 tarihleri arası,

4 ile biten Vatandaşlarımız 29/06/2020-05/07/2020 tarihleri arası,

6 ile biten Vatandaşlarımız 06/07/2020-12/07/2020 tarihleri arası,

8 ile biten Vatandaşlarımız 13/07/2020-19/07/2020 tarihleri arası başvuru yapabileceklerdir.

Söz konusu başvurular kanun gereği 2 aylık yasal süre içerisinde yapılmalıdır. 2 Aylık yasal süre dışındaki başvurular kabul edilmeyeceğinden süresinde başvurmayan vatandaşlarımız hak sahibi olamayacaklardır.

Önemle duyurulur.