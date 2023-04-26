‘Hak ettiğiniz yere geleceksiniz, sizi destekleyeceğiz’

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, ilçe gezilerini Karakoçan ile sürdürdü.

Seçime sayılı günler kala her noktaya ulaşmaya çalışan Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık’ın, ilçe temaslarını Karakoçan ile sürdürdü.

Prof. Dr. Açık ilçe temaslarına Karakoçan Belediyesi ile başladı. Başkan Ayhan Akbaba ile birlikte belediye personelini ziyaret eden Prof. Dr. Açık, daha sonra İlçe Şoförler Odası Başkanı Abdulaziz Akdeniz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal, Ziraat Odası Başkanı Necmettin Turgut ve Alevi Dedesi Hüseyin Artut ile bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile ilçenin sıkıntıları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan Bağımsız Adayı Prof. Dr. Açık, ilçe esnafını tek tek dolaşarak, gönül birlikteliği kurdu.

“ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN”

Prof. Dr. Açık’a destek veren esnaflar, “İnşallah sizi destekleyeceğiz. Allah emeklerinizi boşa götürmesin. Her zaman arkanızdayız. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hocamız başımızın tacı. Başaracağınıza inanıyoruz” dediler.

PROF. DR. AÇIK GENÇLERİ FİKİRLERİNİ ÖNERİLERİNİ ALDI

İlçe temaslarını tamamlayan Prof. Dr. Açık daha sonra seçim koordinasyon merkezinde gençlerle buluştu onlardan gelen talepleri dinledi.

Gördüğü coşkunun kendisini umutlandırdığını kaydeden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bugün burada coşkuyu görünce umutlandım, heyecanlandım. Ben Elazığ’da doğan, yaşayan, yatırımlarını Elazığ’da yapan ablanız ve kardeşinizim. Bundan sonraki süreçte de şehre olan aşkımı sevdamı siyasette sürdürmek için yola çıktım. Umut ediyorum ki Elazığ’ın gençleri, kadınları bizleri yalnız bırakmayacak. Geleceğimizin teminatı olan gençler, seçimin kaderini belirleyecek. Sizler aynı zamanda ülkemizin de şehrimizin kaderini de belirleyeceksiniz. Seçimlerde çok doğru kararlar vererek, şehrimize ve ülkemize sahip çıkacaksınız” dedi.

“ELAZIĞ SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Prof. Dr. Açık, En büyük hedefinin istihdamı artırmak olduğunu belirterek, “Ben sadece devletin kaynaklarını Elazığ’a getirip, gençlere istihdam oluşturmakla ilgilenmeyeceğim aynı zamanda iş dünyasında çok ciddi bir networküm var. İstihdamın artırılması için onları desteğini isteyeceğim. Gençlerin projelerini yatırıma dönüşecek” diye konuştu.

“MEMLEKETİNİ SEVEN YASEMİN AÇIK’I GÖNDERMESİ GEREKİYOR”

Elazığ’ın Bağımsız Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın seçim öncesi ziyaretlerinin bir durağı da Tır Garajı oldu. Burada taşıma sektörünün temsilcileri ile buluşan Prof. Dr. Açık, talepleri dinledi.

Prof. Dr. Açık’a destek verdiklerini ifade eden esnaf, “Biz sizi göndereceğiz sizde bize sahip çıkacaksınız. Desteğimiz sizinle. Tek temennimiz sizi vekil çıkarmak, iş dünyasında Elazığ’a faydalı olan bir insanı desteklemek gerekiyor. Memleketini sevenin sizi desteklemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Elazığ’ın seçim ziyaretlerinin bir durağı da Elazığ Terminali ve Elazığ Merkez Köy Muhtarları Derneği oldu…