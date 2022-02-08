Haftalık vaka artışlarında Elazığ ilk sırada 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı haftalık insidans haritasına göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında Elazığ, haftalık artışta ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 -28 Ocak arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritaya göre 15 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında vakalar 100 binde 364,65 iken bu hafta ise 800,39’a kadar yükseldi. Elazığ, böylelikle ülke genelinde vaka sayılarında en fazla artış yaşanan 10 il arasında ilk sırada yer aldı. Öte yandan aşılama oranında ise yüzde 70,8 olarak sarı kategorideki yerini korudu.

Sosyal medya hesabından dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa olduğunu belirtti. Bakan Koca, açıklamasında ise, “Günlük Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” uyarısında bulundu.

"BU ELAZIĞ’A HİÇ YAKIŞMIYOR"

Vatandaşın tedbirlere uymadığını belirten vatandaşlardan Yaşar Solmaz, “Maske, mesafe kurallarının hiçbirine uyulmuyor. Bir de aşı yapmıyorlar. Önceden vatandaşlarımız yabancı aşılara güvenmiyoruz diyordu. Nihayetinde devletimiz sağ olsun, Türk aşısını da çıkardı. Şu an vatandaşlar Türk aşısı da olmuyor. Bu nedenden dolayı Elazığ’da hakikaten vaka sayıları bayağı bir artmış durumda. Türkiye geneli bu hafta en fazla artış olan iller arasında Elazığ ilk sırada. Bu Elazığ’a hiç yakışmıyor. Aşı yapılması taktirde virüsü kaptıkları zaman hastalığı yüzeysel bir şekilde geçirirler. Vatandaşlar gördüğümüz kadarıyla tedbirlere uymuyor. Vatandaşlara buradan devletimize yardımcı olmalarını, maskelerini takmalarını, mesafeye dikkat etmelerini ve mümkün olduğu kadarıyla birbirimizi tatlı bir dille uyarmaları gerektiğini söylüyorum” diye konuştu.

"AŞI OLSUNLAR, SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETSİNLER VE MASKE TAKSINLAR"

Vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebinin aşı olmamak olduğunu ifade eden Kamil Öz de, “Aşı yapmamak, sosyal mesafeye dikkat etmemek ve maske takmamak virüsün çoğalmasına neden olur. Bunlara dikkat edilirse bu hastalık bir gün bitecektir. Gençlerin çoğu aşı yapmıyor. Onların da yapması gerekiyor. Hastalığı biraz hafife alıyorlar. Vatandaşa buradan uyarım aşı olsunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve maske taksınlar” dedi.