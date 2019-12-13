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Giriş Tarihi : 13-12-2019 13:37

Hafta temsilcimizin maçı ile başlayacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı açıklandı.

Hafta temsilcimizin maçı ile başlayacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda İzmit Belediyespor ile oynayacak. Hafta Beşiktaş ile Hatay BŞB. arasında oynanacak mücadele ile sona erecek. Bu haftayı Botaş maç oynamadan geçirecek. 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı ise şöyle:

Yarın

14.00 Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor

14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye

18.30 Çankaya Üniversitesi - Çukurova Basketbol

15 Aralık Pazar

16.30 Beşiktaş - Hatay BŞB.

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