Hafızlık yarışmasında Elazığ’dan büyük başarı

Elazığlı hafızlar, 2023 Yılı Hafızlık Yarışması’nda bölge birincisi oldu.

Elazığlı hafızlar, 2023 Yılı Hafızlık Yarışması’nda bölge birincisi oldu.Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık öğrencilerinin motivasyon ve özgüvenlerini arttırmak, bilgi ve beceri düzeylerini sınamalarını sağlamak ve birbirleriyle kaynaşma ve tanışma fırsatları sunmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen il müftülükleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen hafızlık yarışmalarında bölge heyecanı yaşanıyor. Elazığ’da düzenlenen 2023 Yılı Hafızlık Yarışması’nda il birincisi olan öğrenciler, bölge yarışmasına katıldı. Bingöl Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan yarışmada Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Emin Çiçekçi ve Çatalçeşme Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Zeynep Karabulut bölge birincisi oldu.