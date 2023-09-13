Hafızlık yarışması Türkiye üçüncüsü Elazığ’dan

Batman Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okuma yarışmasında Elazığ, Türkiye üçüncüsü oldu.

Batman Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okuma yarışmasında Elazığ, Türkiye üçüncüsü oldu.Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi. Bu çerçevede Kur’an-ı Kerim hafızlık yarışmalarında bölge finalinde birinci olan yarışmacılar Türkiye finali yarışmasına katıldı. Batman Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan yarışmaya Ankara, Kocaeli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Trabzon, Kütahya illeri katıldı.Yarışma sonucunda Elazığ’dan Çatalçeşme Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Zeynep Karabulut Türkiye üçüncüsü oldu.