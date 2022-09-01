Yarışmada Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Mustafa Selami bölge birincisi oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursları arası hafızlık yarışması bölge finali 1 Eylül Perşembe günü Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde Lalapaşa Camisinde düzenlendi. Yarışmaya Bayburt, Elazığ, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Ardahan, Erzurum il birincileri katıldı.
Yarışmada Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Mustafa Selami bölge birincisi oldu. Muhammet Mustafa Selami, 24 Eylülde Şırnak’ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-09-2022 15:48 Güncelleme : 01-09-2022 15:51
Hafızlık yarışması bölge birincisi Elazığ’dan
Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursları arası hafızlık yarışması Erzurum’da yapıldı.
Yarışmada Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Mustafa Selami bölge birincisi oldu.
Admin