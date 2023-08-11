Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 FL 167 plakalı hafif ticari araç ile 34 BBY 811 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tekerleği patlayan otomobil, refüje çarpıp ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.