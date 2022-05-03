Kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çakıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 HS 145 plakalı hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı.