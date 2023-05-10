Elazığ’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Karakoçan ilçesi Okçular Köyü Dolan mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan 61 yaşındaki Ali Haydar Çakın’dan iki gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri evin kapısını açarak girdiğinde Ali Haydar Çakın’ı yerde hareketsiz şekilde gördü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakın’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.