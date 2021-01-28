‘Güzel yapılan işlerle birlikte, eksik kalan işler de oldu’

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez açıklamalarda bulundu.

Sönmez; “24 Ocak’ta ilimizde çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremle hepimiz sarsıldık. Allah inşallah böyle bir felaket daha yaşatmaz. Artçı sarsıntılarla hala tedirgin oluyoruz. İçişleri Bakanımız olsun, Çevre Şehircilik Bakanımız olsun ilimiz milletvekilleri olsun depremin ardından 2-3 saat sonra ilimize geldiler. Ellerinden geldiği kadar ilimizin yaraları sarmaya gayret ettiler. Burada artılar oldu, eksiler oldu. Güzel yapılan işler oldu, eksik kalan işler oldu. Bazen resmin büyüğüne bakmayıp resmin küçük bir kısmına bakıyoruz. Sonuçta TOKİ aracılığıyla vatandaşlarımıza konutlar yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor”.

“ELEŞTİRİLERİN AMACI ÖNEMLİ”

ETSİAD Başkanı Mahir Sönmez: “Devlet deprem sonrası elinden geleni yaptı. Eksik kalan yönlerini de bazı STK’larımız dile getirdi. Burada amaç siyasetçilere yardımcı olmak mı? Ya da siyasetçilere eksik kaldığı yerde ezmek mi? Bunu iyi görmek lazım. Bazıları, siyasetçileri ezmek olduğu için kendi görüş ve fikirlerine katılmadığı için yapılan şeyleri görmemezlikten geldiler. Ama kimi derneklerde var. Yapılan şeylere teşekkür ettiler eksik kalan yerleri de söyleyerek şunlarda yapılsa daha iyi olur dediler. İnşallah biz dernek olarak depremde eksik kalan ya da depremde görülemeyen şeyleri söyleyeceğiz. Derneğimiz bünyesinde “şehir planlama ve deprem birimi” adı altında başkan yardımcılığı birimi olacak. Orada aktif bir şekilde geçmişte olan ve bundan sonraki süreçte neler yapılması gereken konular konusunda sık sık toplantılarda dile getirecekler. Bizde 15 tane başkan yardımcısı birimimiz geri planda kalacak başkan yardımcımız yok. Konuyla alakalı başkan yardımcılarımız basın açıklamalarını kendileri yapacak” dedi.