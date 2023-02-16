‘Güvenli okullarda eğitim başlamalı’

Özel Okullar Platformu Dönem Sözcüsü Hakan Kuzu, depremin ardından özel okulların işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel okullar, depremden etkilenen 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtı.

KUZU: “BÜTÜN OKULLARDA BU KONTENJAN TAMAMEN KULLANIŞMIŞ DURUMDA”

Özel Okullar Palatformu Dönem Sözcüsü Hakan Kuzu, depremin ardından özel okulların işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Kuzu, “Eğitim derdimizin de aslında neler yaptık bu süreçte okullar nasıl normalleşti bunlardan bahsetmek istiyorum. Malumunuz milli eğitim bakanımızın emirleriyle tüm okulların özellikle özel okulların yüzde 7 kontenjanı depremzede öğrenciler için ayrıldı ilimizdeki bütün özel okullar bu konuda Malatya’dan, Adıyaman’dan bütün kontenjanlarını doldurana kadar depremzede öğrencilerimizin kayıtlarını aldık. Neredeyse bütün okullarda bu kontenjan tamamen kullanışmış durumda. Hangi okul sahibi arkadaşımızla görüşsek o sınıfta yerimiz kalmadı yani bütün kontenjanlar ayrıldı ve kullanıldı. Tabi bunlardan herhangi bir eğitim ücreti alınmaksızın bu kayıt alındı çünkü onlar bakanlık tarafından bize yönlendirilen öğrencilerdi bunun yanı sıra mevcut devam eden öğrencilerimizden dolayı sınıf kontenjanlarını bütün özel okullarda aşmış durumdayız mesela 20 olan sınıf kontenjanımız 24 oldu, 24 olan 26’ya çıktı, 15 olan 18’e çıktı” dedi.

KUZU: “GÜVENLİ OLAN OKULLARDA ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLAMIŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Çocukların deprem psikolojisinden kurtulması için akranları ile oyun oynaması gerektiğini ifade eden Kuzu, Güvenli okullarda eğitim ve öğretimin başlaması gerektiğini söyledi. Kuzu, “24 Ocak depreminden sonra okullar açıldığında bu çocukların bu depremi unutmasının tek yolu oyun oynamak ve kendi akranlarıyla vakit geçiriyor olmaları. Bu konuda milli eğitim bakanlığımız 10 ilde 1 Martta okulları hangi seviyede başlayabileceğini konuşurken Elazığ’da dün yapılan açıklama itibariyle bir muamma durum var bugün ya da yarın milli eğitim bakanlığı yazıyı gönderecektir. Bununla birlikte bizim görüşümüzün şu olduğunu belirtmek isterim güvenli olan okullarda ki çevre şehircilik il müdürlüğü gerçekten incelemelerini yapıyor güvenli olan okullarda çocukların eğitim ve öğretime başlamış olması çok önemli” dedi.