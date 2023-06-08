Gürsel Erol’dan Millet İttifakı ortaklarına sert tepki!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçiminde Millet İttifakı ortaklarının kendi adaylarını çıkarmasına sert tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu oylamalarında 3. turda 321 oy alan AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, 30. TBMM Başkanı oldu.

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl aday göstermişti. CHP listelerinden meclise giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için kendi adayları çıkardı. Bu karara en sert tepkilerden birisini de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gösterdi.

Milletvekili Erol tepkisi sosyal medyada yaptığı bu açıklama dile getirdi.

“Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)

