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Giriş Tarihi : 14-02-2020 22:03

Gürsel Erol yıkılan bölgeleri gezdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,deprem de yıkılan ve yıkım çalışması yapılan bölgeleri gezdi.

Gürsel Erol yıkılan bölgeleri gezdi

Deprem sırasında ve sonrasında görev yapan polisleri ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,polisin ilk andan itibaren canı gönülden hizmet ettiğini söyledi.  Gezdiği bölgelerde depremin ilk anından itibaren görev alan emniyet güçlerini ziyaret eden Erol, yaptıkları çalışmalar nedeniyle onlara teşekkür etti.Ankara ve İzmir'den Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne takviye olarak gelen polislerle uzun süre sohbet eden Erol, emniyet müdürlerini de tek tek arayıp deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İlk geceden itibaren destek kuvvetlerle birlikte tüm emniyet teşkilatının Elazığ'da olduğunu anımsatan Erol,"Hem enkaz olan bölgelerde hemde diğer yerler de emniyetimiz vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için hizmet ediyor.Kış mevsiminin en sert dönemini yaşadığımız  bu günlerde polisimiz canı gönülden emek veriyor.Hepsine çok teşekkür ediyorum"dedi.

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