Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol Tunceli'de bir dizi ziyarette bulundu.

Tunceli İl Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Gürsel Erol, İl Başkanı Mustafa Ali Çelik ve il yönetimi ile bir araya geldi.Tunceli'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Çelik, ziyaretinden dolayı Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol’a teşekkür etti.

Milletvekili Erol ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada; Tunceli'nin kendisi için her zaman farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, şehrin kalkınması için ne gerekiyorsa her daim yanlarında olduğunu çalışmalarında İl Başkanı ve yönetimine başarılar temennisinde bulundu.