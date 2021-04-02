Gürsel Erol tepki gösterdi Bakanlık kararından vazgeçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu'nun adını değiştirmesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sert tepki göstermişti.

Devletin temsil eden kurumların statüsü ve konumun değiştirilmesinin doğru olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “İllerde gelenekselleşen bu tür kültür ve sanatı yansıtan kurumların statüsü ve konumunun değiştirilmesi doğru değildir. Tam tersine tarihe mal olmuş bu tür kurumların ve o illerin geleneklerini kültürlerini yaşatan kurumların statüsünün ve adının değiştirilmesi yerine imkan ve olanaklarının artırılarak kültür ve sanatın daha da yaygınlaşmasına katkı verilmesi gerekiyor. Verilen bu karar doğru bir karar değildir. Devletin kurumlarının geleneksel davranış şekillerine karşı aykırı kararlar alınarak devleti temsil eden kurumların yapıları zarar görmektedir” diye ifade etmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın almış olduğu kararın yanlış olduğunu vurgulayan CHP Elazığ Milletvekili Erol, “Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu’nun adını Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararı kabul edilemez. Buralarda icra edilen müzik Türk Müziğidir, uluslararası kültür otoriteleri de dünyanın her yerinde buna Türk Müziği demektedir. Türk isminin neyi sizi rahatsız ediyor da bir genelge ile yılların korosundan kaldırıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Erol’un açıklamalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile koroların Türk ve devlet isimlerini taşımaya devam edeceğini, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

“GELEN TEPKİLER SONRASINDA KOROLARIN İSİMLERİNİ GERİ İADE EDİLMİŞTİR”

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Kuruldukları Günden Bu Yana, “Türk Halk Müziği” veya “Klasik Türk Müziği” Gibi İcra Ettiği Müzik Türüne Göre İsminde “Türk” İbaresi Yer Almaktadır ve Bu İfadelerin Hiçbiri Kaldırılmamıştır.”denildi.

Gelen tepkiler sonrasında koroların isimlerini geri iade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Uluslararası sanat çevrelerinde önemli birer marka olmaya aday İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonlarının kültür hayatımıza kazandırılması, burada faaliyet gösterecek sanat birimlerimizde düzenleme yapılması çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmada, mevcut sanatçı kaynağımızın en etkin şekilde kullanımı ve birimlerimizin sanatsal birikimlerinden asgari düzeyde faydalanılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” denildi.