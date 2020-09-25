Gürsel Erol Maden’de

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekilimiz ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol Maden İlçemizde Esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya geldi.

Gürsel Erol, vatandaşların dile getirdiği Maden’in geleceği ile ilgili kaygılarını ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak için her platformda çözüm önerileri sunduğunu, Maden’in izlenilen o güzel günlerine tekrar dönebilmesi için Elazığ’ın tüm erklerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.