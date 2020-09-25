Gürsel Erol, vatandaşların dile getirdiği Maden’in geleceği ile ilgili kaygılarını ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak için her platformda çözüm önerileri sunduğunu, Maden’in izlenilen o güzel günlerine tekrar dönebilmesi için Elazığ’ın tüm erklerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.
Politika
Giriş Tarihi : 25-09-2020 13:10 Güncelleme : 25-09-2020 13:10
Gürsel Erol Maden’de
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekilimiz ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol Maden İlçemizde Esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya geldi.