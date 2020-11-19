Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol’un testi pozitif çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol, vücut kırgınlığı şikayeti ile yaptırmış olduğu sağlık taraması sonrası COVİD-19 testi pozitif çıktı.

Sayın Erol’un sağlık durumu iyi olup, filyasyon ve tedavi süreci Ankara’da devam edecektir.Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol, Elazığ Mediline Hospital Hastanesindeki tedavisinin ardından, Sağlık Bakanlığına ait Ambulans uçak İle Ankara Şehir Hastanesine nakil edildi. Sayın Erol’un sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci Ankara’da devam edecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca süreci yakından takip ediyor.