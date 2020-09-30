Gürsel Erol Elazığ’dan tekrar aday olacak!

Milletvekili Gürsel Erol, öncelikle 24 Ocak tarihinde Elazığ’da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan süreç boyunca yaşanılan sorunlara değinerek, bu süreçle ilgili önerilerini aktardı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir Televizyon programda gelecek seçimlerde Elazığ’dan tekrar milletvekili adayı olacağını açıkladı. Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Erol, yerel bir televizyonda yayınlanan bir programında önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Erol, Elazığ'da vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorunlarının çözülebilmesi ve sürecin hızlı ilerleye bilmesi için mutlaka kentsel dönüşüm ofisinin kurulması gerektiğini belirtti.

Katıldığı Televizyon programda sunucunun kendisine Elazığ’dan tekrar milletvekili adayı olur musunuz sorusuna da cevap veren Milletvekili Gürsel Erol, “Bir dönem daha Elazığ’dan milletvekili adayı olacağım. Daha önceden olmayı düşünmüyordum. Büyük illerden birinde siyaset planlamamla ilgili bir düşüncem vardı. Ama Elazığ siyasetini bu noktaya getirip de Elazığ siyasetiyle ilgili bir milletvekili arkadaşımızın yorumundan ve değerlendirmesinden sonra hodri meydan deyip Elazığ’dan bir daha aday olacağım” dedi.