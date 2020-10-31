Gürsel Erol deprem bölgesinde!

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, İzmir’de ki depremde enkaz altında kalan Elazığlı Ali Çağan Kaygusuz’un kurtarma çalışmasını yerinde inceledi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı. Bunun üzerine ekipler, Marakuyu Mahallesi Emre Apartmanında kurtarma çalışması başlattı. Elazığlı olduğu öğrenilen Kaygusuzun kurtarma çalışmalarını incelemek için CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile olay yerine gitti. Burada çalışmaları yerinde gören Erol, ekiplerden bilgi aldı.

Milletvekili Erol açıklamasında, “İzmir’de enkaz altında kalan Elazığlı hemşerimiz Ali Çağan Kaygusuz’un kurtarma çalışmasını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Enkaz altında kalan tüm yurttaşlarımıza ulaşabilmek için ekiplerimiz durmaksızın çalışıyorlar,dualarımız İzmir’le”dedi