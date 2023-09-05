Gürkan, Zabıta teşkilatını kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197’nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatını makamında ağırlayarak, Zabıta Haftalarını tebrik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197’nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatını makamında ağırlayarak, Zabıta Haftalarını tebrik etti.Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arası ülkemizde Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Gürkan, zabıta teşkilatının yerel yönetimlerin kolluk kuvvetleri görevini ifa ettiklerini belitti.Ayrıca Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta personelinin 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra cansiperane çalışarak, Malatyalı vatandaşlara önemli hizmetler verdiğini söyledi.“Zabıta teşkilatımız ciddi görevler yapmaktadır”Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, bütün birimlere olduğu gibi zabıta teşkilatına da verdiği desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Sığırcı, “Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arası ülkemizde Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. İlimizde de zabıta teşkilatı 3 ana mevzuat üzerinde yürütülmektedir. Biri, Belediye Kanunu, ikincisi Hıfza Kanunu, üçüncüsü ise en son çıkan 5996 Gıda ve Yem Kanunu mevzuatları üzerine görevlerini ifa etmektedirler. Kendi işlevleri dışında 7 gün 24 saat özellikle belediyemizin ulaşım, fen işleri, MASKİ ve diğer kurumlarla ilgili yardımcı hizmet olarak ciddi görevler yapmaktadır. Zabıtanın trafiği kontrol etme, kaldırım işgalleri, şehir hayatının düzeni ve yaşam kalitesinin korunması gibi konularda da çok ciddi çalışmaları var. Sizin verdiğiniz talimatlar çerçevesinde 125 personelimizle görevlerimizi sürdürüyoruz. En büyük amacımız halkımıza daha rahat ve daha güzel bir Malatya sunmak. Tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftasını kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.” Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz”Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, zabıta teşkilatının her alanda büyük özverilerle görevlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürkan, “1-7 Eylül tarihleri arası ülkemizde her yıl Zabıta Haftası olarak kutlanmaktadır. 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı’nın bugün 197. yılını kutluyoruz. Zabıta, önemli bir görevi üstlenmekte ve yürütmektedir. Genel idarenin kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve bekçilerdir. Yerel yönetimlerin kolluk kuvvetleri de zabıta teşkilatlarıdır. Zabıtamız, 6 Şubat depremlerinden bu yana kendi görevlerinin dışında özellikle çadır kentlerin kurulmasında, çadır kentlerin asayişlerinin idame ettirilmesinde, konteyner kentlerin kurulmasında ve asayişlerinin sağlanmasında, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, toplumdaki denge ve düzenin bozulmaması noktasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı zabıta teşkilatımızı kutluyoruz. Şehrimizde şimdiye kadar genel anlamda baktığımızda zabıtanın önlediği asayiş olaylarının yüzlercesi, binlercesi olduğu gibi bu konuda toplumu rahatsız edecek bir durum da olmamıştır. Bu anlamda da tüm zabıta teşkilatımızı daire başkanı ve genel sekreteri nezdinde yürekten kutluyoruz. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Nice 197. yıllarda görevlerini ifa etmelerini temenni ediyorum. 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nın şehrimizdeki ve tüm zabıta personeline hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.