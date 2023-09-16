Gürkan, YKS’da ilk bine giren öğrencilerle buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek, derece yapan öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencileri tebrik eden Başkan Gürkan, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek, derece yapan öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencileri tebrik eden Başkan Gürkan, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diledi.Malatya’da, 2023 YKS’ye giren öğrencilerden 33’ü Türkiye sıralamasında ilk bin’e girmeyi başardı. Sınavda başarıyı yakalayan öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Gürkan, “Şimdiki nesil ne kadar iyi yetiştirilirse, geleceğe ait bilgilerle donatılırsa, geleceğimiz o kadar aydınlık olur ama geleceğe ait bilgilerle donatmadığımız zaman geleceğimiz, istikbalimiz karanlık olur” dedi.Geleceğin teminatının gençlere yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Başarı taçlandırılırsa, ödüllendirilirse bir anlam taşır. Ceza da eğer bir zararın karşılığında verilirse anlam taşır. Ceza ve ödülü eşit zamanlı ve eşit güdümle kullanmak toplumun geleceği ve istikrarı açısından önemlidir” şeklinde konuştu.Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencileri tebrik eden Gürkan, “İnşallah geleceğin mimarileri sizler olacaksınız. Ülkemizin istikbaline sizler sahip çıkacaksınız. Şimdiki nesil ne kadar iyi yetiştirilirse, geleceğe ait bilgilerle donatılırsa, geleceğimiz o kadar aydınlık olur ama geleceğe ait bilgilerle donatmadığımız zaman geleceğimiz, istikbalimiz karanlık olur. Ben inanıyorum ki buradaki öğrencilerimiz nasıl kendilerini yetiştirip, ilk bine girdilerse, gelecekteki meslek hayatlarında ülkemize sayısız katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Ayrıca sizleri yetiştiren velilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.