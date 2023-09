Gürkan: “Tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat görev başında”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında “Doğanşehir İlçesi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında “Doğanşehir İlçesi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.Doğanşehir’de gerçekleştirilen Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Muhtarlar katıldı.“Hiçbir hizmetimizi kısıtlamadık”Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Şehrin tüm alt yapısı felç olmuş durumdaydı. Suyu, kanalizasyonu, yolu ve binaları her yerde hasar vardı. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Bakanlarımız her konuda Malatya’nın yanında. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar hiçbir hizmetimizi bir nebze olsun kısıtlamadık. 10 kat, 20 kat ödeneklerle hizmet yapılıyor. Ödeneklerde de sorun yok. Ne gerekiyorsa o yapılacak” ifadelerini kullandı.“130 bin aboneye 100 milyon lira iade edildi”Su abonelerinin ödediği abone ücretlendirmelerine açıklama getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Dedeyazı Mahallesi’ne yeni sondaj aldık bunun müjdesini vereyim. Güvence bedeli olan 900 liranın yüksek olduğunu ifade edenler var. Bu bize gelen emanet paradır. Depremden sonra 130 bin aboneye 100 milyon liranın üzerinde güvence parası MASKİ tarafından iade edildi” dedi.“Yerinde dönüşüm uygulansın istiyoruz”Doğanşehir’de gerçekleştirilen hizmetleri ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili taleplerini dile getiren muhtarlardan Merkez Esentepe Mahalle Muhtarı Aziz Aslan, “6 Şubat depreminde mahallemizde çok fazla yıkım olmadı. Mühendisler geldi baktı evlerimize, mahallemiz sağlam. Mahallemize TOKİ evleri yapılacağı söyleniyor ama biz mahalleli olarak yerinde dönüşüm uygulansın istiyoruz” şeklinde konuştu.Muhtar Aslan’ın bu talebini yanıtlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Latif Okyay, “Kendi evini yapmak isteyenler 500 bin hibe 800 bin liraya kadar olan krediden yararlanarak kendi evini yapabilirler. TOKİ tek tek ev yapmayacak, toplu konutlar yapacak” ifadelerini kullandı.Kurucaova Mahalle Muhtarı Mehmet Tatar da Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Şahsınızda size ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. Deprem zamanı kaptajımız depremde büyük zarar gördü. Büyükşehir personeli sağ olsun gelip yenilediler. Yollarımızda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Yol Asfalt Daire Başkanlığına da teşekkür ediyorum” dedi.Fındıkköy Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım ise Büyükşehir Belediyesi’nin her an yanlarında olduklarını dile getirerek, “Bu zor dönemde hepiniz yanımızdaydınız. Bunun için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecenizi gündüzünüze kattınız. Gece gündüz demeden her telefon açtığımızda bize ‘İhtiyacınız var mı?’ diye sordunuz. Rabbim sizlere güç kuvvet versin” diye konuştu.