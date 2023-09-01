Gürkan:" Tarımda sulama yatırımları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Malatya Büyükşehri Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Sulama Birliği Başkanları, Battalgazi Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Gürkan bölgeye sulama suyu sağlayacak olan mevcut barajların yapısı ve proje aşamasında olan barajlarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehri Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Sulama Birliği Başkanları, Battalgazi Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Gürkan bölgeye sulama suyu sağlayacak olan mevcut barajların yapısı ve proje aşamasında olan barajlarla alakalı açıklamalarda bulundu.Malatya’daki tarımsal ve içme suyu ile alakalı çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Gürkan, Beypınarı, Yaygın Göleti’nin 2. Kısmı ve İspendere Barajı’nda yürütülecek olan çalışmaların takipçisi olacağını ve bu konuda ilgili kurum ve kurumlarla istişare halinde olduğunu ifade etti.Battalgazi Sulama Birliği tarafından düzenlenen istişare toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, DSİ Bölge Müdürlüğünden sorumlu müdürler, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı.“Sulama ile alakalı yatırımlar devam edecektir”Dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve beraberinde yol açtığı kuraklığa karşın sulama sularının dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gürkan, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmamasının da altını çizdi. Gürkan, zirai ekim ve dikimin devamlılığının sağlanması amacıyla tarımsal sulama yatırımlarına ivme kazandıracaklarını ve bu çerçevede gerekli çabayı göstereceklerini söyledi. Toplantıda depreme dair değerlendirmelerde de bulunan Başkan Gürkan, “Şehrimiz 6 Şubat’ta 9 saat arayla iki büyük depremi yaşadı. Anadolu topraklarında görülmemiş, kayıtlara daha önceden geçmemiş bir felaketi hep birlikte yaşadık. Depremde canlarımızı kaybettik, onlara Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, geride kalanlara da sabır niyaz ediyorum. Tabii hayat devam ediyor. Bir taraftan depremin izlerinin silinmesi için çalışmalarımız devem ederken bir taraftan da yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Barajlar ile ilgili duruma gelince, vatandaşın canı yanmış, evi yıkılmış ama mevcut araziler var ve sulanması gerekiyor. Bu dönemde sulama yatırımlarına bazı kısıtlamalar olabilir. Çünkü eskisi kadar bol sulama kaynağı yok. Tabii bu devletimizin uyguladığı genel bir düzenlemedir. 110 bin kilometrekarelik alanda 11 şehrin etkilendiği depremlerden dolayı 1 milyonun üzerinde ev yıkılmış, o nedenle bunların hepsinin ayağa kalkması lazım. Elbette sulama ile alakalı yatırımlarda devam edecektir ama devletimiz yatırımları ilk öncelikle kalıcı konutları inşa etmede kullanacak. Tabii bu durum bir süreç, 2024’ten sonra, işin oluru neyse o şekilde olacaktır. Şu anda dünya genelinde küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık diye kavramlar var. Her yıl sıcaklıklar artıyor. Bizim çocukluğumuzda havalar bu denli sıcak değildi ama bu yıl 44-48 dereceleri gördük. Ülkemizde kuraklığa bağlı artezyen kuyuları açılıyor, obruklar oluşuyor. O nedenle mevcut içme sularımıza yeni kaynaklar takviye etmek zorundayız. Bununla beraber üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla vatandaşımızın zirai ekimini sürdürmesi lazım. Tarımda sulama yatırımları için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstereceğiz. Ayrıca devletimizin ilgili kurumları ile de görüşüyoruz” dedi.“Hep birlikte gayret edeceğiz”Gürkan, “Devlet Su İşlerinde (DSİ) su kapanları var. İspendere’deki sel ve taşkınları önlemek amacıyla projesi yapıldı. Zemin ve debi ölçümü de yapıldı. Olası bir sel felaketine karşı bu su kapanlarının yapılmasını ilgili kuruma ilettik. Bu durumu değerlendireceklerini bizlere ifade ettiler. Öte yandan Beypınarı Barajı’nda yapılan incelemeler neticesinde Beypınarı’nın suyunun rasadının yeterli olduğu saptandı. Bu çerçevede Beypınarı’nın üzerinde durmamız lazım. Projesi yapıldıktan hemen sonra iz bedelini çıkarırsak, akabinde de işi devam ettirir, 2027’de de işi neticelendirmeye çalışırız. Hep birlikte gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.“Köylerimize 700 bin metre boru dağıtıldı”MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Gürkan, “Bizler vatandaşlarımızın sulama suyu ile ilgili yaptığımız bazı çalışmalar neticesinde MASKİ Genel Müdürlüğümüz geçen senden bu yana 700 bin metre boru dağıttı. Genellikle bu borular köylerimize dağıtıldı. Tabii bu arada sulama ile alakalı eksiklikler varsa onları da tamamlıyoruz. Diğer konularda da kanal tamiratı, bazı yerlerde eksik boru vardır, su geçişlerinde yapılması gerekenler vardır, onları yaparız. Önümüzdeki sene de inşallah şartlarımız daha iyi olur. Beypınarı Barajı’mızı da Yaygın Göleti’nin 2. Kısmını da diğer taraftan İspendere Göleti’mizi de ve diğer göletlerimizi de hayata geçiririz. Bir de vatandaşlarımızdan istirham ediyorum içme sularımızı tarımsal sulamalarda kullanmayalım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı çalışmalara değinen Başkan Gürkan, “Malatya’ya birçok yatırım kazandırdık, ‘hastane yapılmaz’ dediler, bakınız hastane orada yaptık. Güldal Akşit Bulvarı, Ekmek ve Yemek Fabrikası, 5 bin kapasiteli Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi yapıldı. Orduzu’nun tümden altyapısı değişti. Yeni uydu merkezleri yapıldı. Hasbi olursanız, bu işlerin hepsi yapılır. Böylesine bir toplantıyı düzenleyen değerli sulama birliği başkanımıza, muhtarlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.“Malatya’yı ayağa kaldıracaksa Gükan kaldırır”Battalgazi Sulama Birliği Başkanı Mehmet Nuri Alan, Battalgazi Bölgesi’ndeki barajların son durumu ile alakalı bilgiler vererek, “Malatya’yı ayağa kaldıracaksa, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ayağa kaldırır. Kendilerine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Beypınarı Barajı’nın yapılması için yöre halkı oldukça ısrarlı, yetkili kişilerden bu konuda bir müjde bekliyoruz. Ayrıca Şilan Barajı ile alakalı da bir talebimiz var. Şilan Barajı yaklaşık 60 bin dekar alan araziyi sulayabilecek kapasitededir. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Battalgazi ilçesinin kırsal alanlarının sulama suyu problemi tamamen çözülecektir. Şu anda Şilan Barajı Projesinin ön inceleme raporunda sona gelindi. Şilan Barajı’nın da bir an evvel hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kişilerin gereken özveride bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.