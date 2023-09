Gürkan: “Esnafımızın her zaman yanındayız”

Malatya özel halk otobüsü işletmesi esnafları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sürecinden dolayı zor günler geçiren esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Malatya özel halk otobüsü işletmesi esnafları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sürecinden dolayı zor günler geçiren esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Ali Acun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılarak özel halk otobüsü işletmesi esnafı ile bir araya geldi ve burada esnaflarla bir süre istişarelerde bulundu.Başkan Gürkan’dan daima destek gördüklerini belirten Ali Acun, “Allah Selahattin Başkanım ve ekibinden razı olsun. Başkanım bizim ne sorunumuz varsa çözüme kavuşturuyor. Her zaman için başkanımızın arkasındayız. Başkanımın Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Dernek Başkanı Ali Acun’a ve özel halk otobüsü işletmesi esnaflarına misafirperverliklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, “Biz her zaman esnafımızın vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla büyük deprem yaşadık. Depreme bağlı olarak altyapı ve üstyapımızda tahribatlar oluştu. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan Malatya’mızda depremin izlerinin silinmesi noktasında çalışmalarımız yürütürken bir taraftan da esnafımızın ve vatandaşımızın talep ve isteklerini dinleyerek, ortak istişare ve ortak akıl yürütme ile sorunun çözümü noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak yasal mevzuat çerçevesinde özel halk otobüsü esnafımızın her zaman yanındayız. Sektörün sorunlarının çözümü için gerekli desteği sağlıyoruz” dedi.Battalgazi ilçesinde bulunan Zeynel Abidin Türbesinde düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Genel Sekreteri Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve özel halk otobüsü esnafları katıldı.