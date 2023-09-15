Gürkan: "Bizim hizmetlerimiz herkese eşit ve adil olacaktır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında “Pütürge İlçesi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan yapılan hizmetlerde hak, hukuk ve adaleti esas aldıklarına vurgu yaparak, “Adil olma noktasında hiçbir vatandaşımız tereddüt etmesin” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında “Pütürge İlçesi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan yapılan hizmetlerde hak, hukuk ve adaleti esas aldıklarına vurgu yaparak, “Adil olma noktasında hiçbir vatandaşımız tereddüt etmesin” ifadelerini kullandı.Pütürge’de gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Daire Başkanları ve Muhtarlar katıldı.Programda konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine Pütürge’ye verdikleri değer ve hizmetten dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Pütürge Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi 4,5 senede Pütürge’nin yüzde 80’ini yapılan çalışmalarla değiştirdik. Çok hizmetler yaptık. Bu ekip hiçbir zaman bahane üretmedi. Biz depremleri, afetleri bahane etmedik. Yol derseniz geçmişte yapılsaydı şimdi bitmişti. Sıfırdan başladık. Bu seneki programla beraber toplam 785 kilometre asfalt Pütürge’ye dökülmüş olacak. Yaparsa AK Parti, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan, yaparsa AK Parti kadroları yapar.“30 senedir konuşulan her şeyi biz bu dönemde yaptık”Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri Malatya’da kangren haline gelmiş sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu belirten Gürkan, “Biz, 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde 24 Ocak depremi, pandemi ve akabinde asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremi yaşadık. Bu şartlar içerinde 4,5 sene görev yaptık. Bu süreç içerisinde Malatya tarihinin toplam yatırım hizmetlerinin kaç katı yapıldı? Malatya’da 30 seneden beridir ne konuşuluyor? Vagon Fabrikası, Yimpaş konuşuluyordu. Sadece bunlar da değil ‘şehrimizin kütüphanesi, kayısı pazarı, şehir meydanı, alternatif yolu’ yok deniliyordu. Şimdi sizlere soruyorum, bunlardan hangisi yapılmadı? Hepsi de Allah’a çok şükür yapıldı ve bazılarının da yapımı devam ediyor” ifadelerine yer verdi.“Bizim olduğumuz yerde adalet,hak ve hukuk temel esastır”Bütçe dengesi açısından Türkiye’deki en iyi belediyelerden birinin de Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Biz göreve geldiğimizde ‘bizim şemsiyemiz gökyüzü’ dedik. Gökyüzünden ve güneşin ısısından, ışığından nasıl ki herkes yararlanabiliyorsa, ‘bizim hizmetlerimiz herkese eşit ve adil olacaktır’ dedik. Bizim olduğumuz yerde adalet, hak, hukuk temel esastır. Kimsenin hakkı kimseye verilmez. O nedenle hemşerilerim müsterih olsun. Adil olma noktasında hiçbir vatandaşımız tereddüt etmesin” dedi.Birlik beraberlik içerisinde Malatya’yı ayağa kaldırılacağını vurgulayan Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki tüm yolları asfaltladık. Bir de ayrıca asfaltlanan bu yerler her yıl yenileniyor. Bunlar kolay işler değildir. Şehrimizin kanalizasyonu Batı’da Beylerderesi’ne Doğu’da da Bulgurlu’ya akıyordu. Bizler de yaptığımız Doğu ve Batı Kolektörleri ile bu sorunları ortadan kaldırdık. Belediyemizde çalışan personellerimizin gece- gündüz demeden dişini tırnağına takarak çalışıyorlar. Kar, kış, saçak, soğuk demeden yoğun bir çalışma içerisinde çalışarak, şehrimizi ayağa kaldıracağız. Eksiklerimiz yok mudur? Vardır ama el ele vererek hep birlikte memleketimizi ayağa kaldıracağız. Malatya tarihinin toplam 10 katı kadar hizmet yaptık. Yollara, altyapılara, kanalizasyonlara, arıtmalara, parklara, yeşil alanlara, hizmet binalarına baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ayrıca Malatya’ya 5 alternatif yol kazandırdık” ifadelerini kullandı.Son olarak Pütürge ilçesine yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Gürkan, “620 kilometre (km) asfalt serimi, 245 km asfalt bakım-onarım, 24 bin 366 kilometrekare asfalt yama, yeni açılan yol 61.3 km, genişletilen yol 261,3 km, sanat yapıları bin 120 metreküp, kilit taşı- kaldırım 85 bin metrekare, içme suyu şebeke hattı 168 bin 849 metre, kanalizasyon hattı 35 bin 3 metre, su deposu 20 adet, sulama borusu 128 bin 750 metre, sulama kanalı 13 bin 900 metre, sulama göleti 1 adet, sondaj 29 adet, fosseptik 18 adet yapılmıştır” diye konuştu.