Gürkan, başarılı öğrenciler ile bir araya geldi

Malatya’da ilk bine giren öğrenci ve velileriyle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Öğrencilerimiz, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olanlardır” dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da 2023 Yüksek Öğretim Sınavına girerek, derece yapan öğrencilerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sınavda başarıyı yakalayan öğrenciler için her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Gürkan, gençlerin geleceğin teminatı olduğunun altını çizdi.Malatya’da, 2023 Yüksek Öğretim Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerden 33’ü Türkiye sıralamasında ilk bin arasına girmeyi başardı. Bu öğrencilerden 4’ü sözel bölümden, 1’i yabancı dil testinden, 4’ü eşit ağılık bölümünden ve 23’ü ise sayısal bölümden ilk bin sıralamasına girdi.Düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.Zor şartlarda başarıyı elde eden öğrencileri tebrik eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ince düşüncesiyle, ev sahipliğinde bir araya geldik. 10 bin 259 öğrencimiz vardı. Malatya’da 12 bine yakın öğrencimiz vardı ancak depremden sonra bu rakamda azalma oldu. Bu zor şartlarda bu başarıyı sağlayan, emek veren, şehrimizi ve bizleri gururlandıran kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da bizleri gururlandırmaya devam etmenizi umuyorum” şeklinde konuştu.“Geleceğimizi gençlerimize borçluyuz”Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gerekli gayreti göstereceklerini Başkan Gürkan ise, “Ben de bir öğretmen olarak, öğrencilerimizin başarılarından hep gurur duymuşumdur. Öğretmen öğrencisini kendi öğrencisinde ayırt etmez. Bir öğretmen için evladı ne ise öğrencisi de odur” dedi.6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine rağmen 33 öğrencinin Yüksek Öğretim Sınavında (YKS) ilk bine girdiğini belirten Gürkan, “Malatya’nın Belediye Başkanı olarak çocuklarımızla onur ve gurur duyuyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi ve anne-babalarımızı tebrik ediyorum. Bizlerde yerel yöneticiler olarak öğrencilerimizin gidecekleri yerde başarılarının devamını temenni ederken, öğrencilerimizin başarılı olmaları için elimizden gelen ne imkân varsa, ne ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayretimiz devam edecektir. Öğrencilerimiz, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olanlardır. Geleceğimizi gençlerimize borçluyuz. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Öğrencilerimizin güzel işler başaracağına inancım tamdır. Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği olarak, öğrencilerimizin bursları ile ilgili her türlü desteği veririz. Yeter ki siz bulunduğunuz okulda en iyi öğrenci olmaya çalışın” şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan bazı çalışmalara da değinen Başkan Gürkan, “Belediye olarak semt konaklarımızda, etüt merkezlerimizde, kurs ve eğitim merkezlerimizde öğrencilerimizin derslerine destek olması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize etüt merkezlerimizde Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleşmelerini için büyük gayretler gösteriyoruz. En iyi yatırımın eğitime yani insana yapıldığını biliyoruz. Belediye Başkanı olarak eğitim kurumlarının üst segmente taşınması için büyük gayretler gösterdik” dedi.“Kazandığınız başarıyla saygıyı hak ediyorsunuz”Öğrencileri sınavda göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı’da, “Sınavı kazanarak seçtiğiniz alanlarla nasıl örnek kişi olacağınızı sizler zaten biliyorsunuz ama bu dünyada yaptığının her hareketin başka bir insanı ilgilendirdiğini unutmayın. Hastalıklara iyi gelen ilaçları da atom bombasını da insanlar yaptı. O nedenle ilk şart iyi insan olmamızdır. Anadolu tabiri ile adam gibi adam olmanız lazım. Adam gibi adam olmadan doktor da mühendis de hukukçu da bana göre olmaz. İyi insan olmamak varlık sebebimizin başında geliyor. O yüzden bu hayat yolculuğunda önce iyi insan olmanız gerektiğini unutmayın. İyi insan örnek insan ve işini iyi yapan insan yaşamı boyunca ne pozisyonda olursa olsun saygı görür. Siz kazandığınız başarıyla bu saygıyı hak ediyorsunuz ama lütfen bunu iyi insan profili ile de taçlandırın” diye konuştu.