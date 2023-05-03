Gürgözeler'den 3 Mayıs açıklaması

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler yaklaşan seçimler ve 3 Mayıs Türkçülük gününün kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Gürgözeler ifadesinde 3 Mayıs Türkçülük gününün önemine değinerek;"3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin,Türk milletinin varlık davasında çektikleri, ıstırabın, gözyaşın ifadesidir. 3 Mayıs mücadelenin, öze dönüşün, Milli bir başkaldırının ve uyanışın adıdır.

Bugün vatanseverler ve Türkçüler ırkçı ilan edilip Türkler üzerinde oyun oynanmakta, Başbuğ Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşatılacaktır".ifadelerini kullandı, yaklaşan seçimlere de değinen Gürgözeler;

"Demokrasinin ve millet iradesinin tecelli edeceği 14 Mayıs seçimlerinin sükunetle tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak bu seçim halkın oyuna sahip çıkacağı, 18 yaşındaki gençlerin ilk defa oy kullanacağı, bozuk ekonomiden bıkan çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin yeni bir rota çizeceğinin seçimidir. Ülkede esen olumsuz ve umutsuz tablonun yerini güneşli bahar günlerine bırakacağı seçim bu seçimdir. Her fırsatta söylüyorum, bu seçimin kaybedeni yok, her seçim ve aday kitlesi partilere yeni ses yeni soluk getirerek yollarına devam edeceklerdir. Siyasette sert üslubun yerini artık bırakması, kavga dili yerine uzlaşı dilinin hakim olması gerekmektedir. Bu vesile ile seçimlerin ülkemizde seçim atmosferine giren tüm partilere ve millet ittifakımıza partimize hayırlar getirmesini diliyor, tüm seçmenlerimizi 14 Mayıs günü sandığa oylarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.