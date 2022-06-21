Politika
Giriş Tarihi : 21-06-2022 11:37   Güncelleme : 21-06-2022 11:40

Gürgözeler Ankara’da

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile biraraya geldi.

Gürgözeler Ankara’da

İYİ Parti İl Başkanı Gürgözeler 81 ilin iştirak ettiği  İl Başkanları toplantısına katılmak üzere  Genel Başkanın davetlisi olarak Ankara’ya gitti. İl Başkanları toplantısı sonrası Genel Başkan Akşener ile özel bir görüşme gerçekleştiren Gürgözeler görüşme sonrasında  şu ifadelere yer verdi:

‘’Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener hanımefendinin davetine icabet ettik. Hem İl Başkanlarımızla tekrar bir araya gelme fırsatımız oldu, hem de Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizle görüşüp istişarelerde bulunduk. Genel Başkanımız Elazığ'ımızı sevdiğini çalışmalarımızın da yakın takipçisi olduğunu ifade etti. Bizlerde gerek şehrimizin sıkıntılarını ve problemlerini gerekse göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız çalışmaları kendilerine anlatıp hazırladığımız faaliyet raporunu takdim ettik. İlimizde hızlı bir şekilde İYİ Partimizin yükselişi devam etmektedir. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Teşkilatlarımızın hepsi özverili bir şekilde çalışmaktadır. Gayretlerimiz ve çabamız sonucunda  inanıyoruz ki,  seçimin  sonunda biz 1. Parti  olacağız. Bize inanan ve bizimle beraber bu yolu yürüyen, emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda da Genel Başkanımızı Elazığ'ımıza  davet edip kendilerini burada en iyi şekilde ağırlayacağız’’dedi.

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