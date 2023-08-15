Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.
Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.
Ziyaret esnasında kabirlere karanfiller bırakılarak Kur’an-ı Kerim okundu.
asayis
Giriş Tarihi : 15-08-2023 15:51 Güncelleme : 15-08-2023 15:51
Güneybaşı şehitleri kabirleri başında anıldı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.
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