Güney kuşak yolunda çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da depremden önceki mevcut çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da depremden önceki mevcut çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Malatya’ya önemli alternatif yollar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni yol ve bulvarlarla şehrimizde yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturuyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Güney Kuşak ve Kuzey Kuşak yollarının tamamlanması ile birlikte Malatya’nın trafik sorunun ortadan kalkacağını belirtti.Malatya’nın trafik yükünü büyük oranda rahatlatacak olan Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmaların seyri ile alakalı bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, göreve gelmesiyle birlikte Malatya’da bir anket yaptırdı. Anket sonucunda Malatya’nın en büyük problemi ulaşım olarak önümüze çıktı. Şehrin tek artere sıkışması ve trafiğin belirli saatlerde ulaşım konforunun bozulması sebebiyle bizler, teknik ekip olarak başkanımızın talimatı ile şehrimizdeki ulaşım ağlarını güçlendirmek adına gerekli çalışmalar yaptık. Bunlardan biri de Güney Kuşak Yolu’dur. Şehrimiz çevre yolunun aksında büyüyen bir şehir. Şehrimizi doğu ve batı yönünden birbirine bağlayan iki aksı var. Çevre yolumuz ve İnönü Caddemiz. Bizler bu yola paralel olarak kuzeyde Kuzey Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, güneyde de Alper Tunga Bulvarı ve Güney Kuşak Yolu gibi yolları yapıyoruz. Tabii yeni yollar açılırken öncelikle planlama çalışmalarını yapıyoruz. Planlama yaparken Güney Kuşak Yolu’nun bulunduğu güzergâhta 400 bağımsız bölüm vardı. Tamamının bedelleri ödenerek, kamulaştırması yapıldı ve arsa bedelleri ödendi. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra inşaat faaliyetleri başladı. Geçen yıl itibariyle kazı çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 500 bin metreküp kaya kırılarak veya patlatılarak yeni bir yol aksı açıldı. Güney Kuşak Yolu tamamlandığında standartları yüksek ve konforlu bir yol olacak. Biz kuşak yolu olarak adlandırıyoruz ama çevre yolu niteliği taşıyacak bir şekilde yapılıyor“ dedi.Bölgede kanalizasyon, içme suyu gibi altyapı çalışmalarında sürdüğünü kaydeden Okyay, ”DSİ’nin ‘kanal boyu’ olarak adlandırdığımız yerde kanal çalışmalarına devam ediyor. Yani altyapı çalışmaları devam derken paralel olarak yol çalışmalarımız da devam ediyor. Bu aks tamamlandığında şehrimizin güneyi, doğusu ve batısındaki ulaşımda büyük bir aks olacak. Bu da şehrimizin ulaşım aksını inanılmaz derecede rahatlatacak. Yol 6 şeritli ve 50 metre genişliğindedir. Konfor olarak karayolları standardında bir yol. Bu yol ile alakalı toplu taşıma ile alakalı da planlarımız var. İnşallah yolumuz tamamlandığında Trambüs aksının da bu yoldan geçmesini planlıyoruz. O zaman bu aks toplu ulaşımı da inanılmaz derecede rahatlatmış olacak. Örneğin Tecde Mahallesi tarafındaki vatandaşlarımız üniversite tarafına gitmek istediğinde şehir merkezine gelip, oradan başka bir araca binip gidiyor. Yani 2 araç kullanılarak ulaşımını sağlıyor. İnşallah bu aks tamamlandığında vatandaşlarımız tek ulaşım aracıyla konforlu bir şekilde toplu ulaşımı kullanacaklar” diye konuştu.