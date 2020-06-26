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Giriş Tarihi : 26-06-2020 11:34   Güncelleme : 26-06-2020 11:34

Güney Kore'den gazilere maske

Korona virüs nedeniyle Güney Kore Cumhuriyeti vefa örneği göstererek Elazığ'da ikamet eden Kore gazilerinin kullanması için maske gönderdi.  

Güney Kore'den gazilere maske

Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele sürerken, Güney Kore Cumhuriyeti örnek bir davranış gösterdi. Güney Kore'den, Elazığ'da bulunan Kore gazilerinin kullanması maske gönderildi.Gönderilen maskeler Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevli ASDEP personeli tarafından  Kore gazileri ve ailelerine ulaştırıldı.

Maskeyle birlikte  Kore Savaşı'nın 70. Yılını Anma Komitesi tarafından gönderilen mektupta ise, ”Saygıdeğer Kore gazilerimiz, hiç tanışmamış olsak da, gönül bağı ile bağlı olduğumuz siz dostlarımıza Çok uzaktan yolladığımız bu kısa mektupla  selamlarımızı sunuyoruz. Silah sesleri ve çatışmalarla dolu yabancı topraklarda hayatlarınızı riske atarak kurtardığınız o insanlar , ülkedeki vatandaşların dedesi, ninesi, babası ve annesiydi. O zamandan beri 70 yıl geçti ve bu uzun sürede  çok şey değişti. Sizler genç ve muhteşemdiniz, şu anda ise harika dedeler oldunuz. Kore Cumhuriyeti de savaştaki halinden eser kalmayacak şekilde harika bir ülke haline geldi. Ancak asla değişmeyen şey, hepimizin sizi hatırlaması ve minnettar olduğumuzdur. Ayrıca sizlerin de  Kore Cumhuriyeti’nin hala hatıralarınızda olduğuna inanıyoruz.Birbirimize yürekten desteklersek, aşamayacağımız zorluk yoktur. Dünyanın dört bin yanındaki insanlar, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan  Covid-19 pandemisi yüzünden acı ve zorluk çekiyorlar. Özellikle, gençliğini Kore Cumhuriyetini korumaya adamış olan sizlerin  iyiliğinden endişe duymaktayız.  Bu niyetle sizlere naçizane bir hediye hazırladık. Bize uzattığınız sıcak yardım  eliyle asla kıyaslanamayacak olsa da, mevcut durumu atlatmanıza bir nebze de olsa yardımcı olacağına umut ediyoruz.  Bu benzeri görülmemiş zorluktan çıkacağımıza ve yakın zaman da  sizlerle daha iyi şartlarda bir araya geleceğimize inanıyoruz. Size ve değerli ailelerinize bu zor zamanda  sağlık ve sıhhat dileriz”denildi.

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