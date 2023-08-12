Güney Kore Belediyeler Birliği Malatya’da konteyner mahalle kuruyor

Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.Ziyareti esnasında Başkan Gürkan ile istişarelerde bulunan PCKD Yönetim Kurulu Başkanı Song Hongdo, Malatya Kaynarca Mahallesi’ne 202 adet konteynerden oluşan bir mahalle kuracaklarını ve ihtiyaç halinde yardımlarda bulunacaklarını da belirtti.Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır bir şekilde etkilenen Malatya’ya Güney Kore Belediyeler Birliği ile Güney Koreli iş insanları tarafından depremin yaralarını sarmak amacıyla Kaynarca Mahallesi’nde ‘Güney Kore Konteyner Kenti’ kurulum çalışmalarının başladığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye ve Güney Kore’nin her zaman birbirinin yanında olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, “Malatya’ya üçüncü gelişiniz. Acımızı paylaştığınızdan dolayı sizlere müteşekkiriz. Biz biliyoruz ki acılar paylaşınca hafifler, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayıp, birlikte paylaşacağız. Gelişinizin sebebi ‘depremzedelere hangi başlıklar altında nasıl yardımcı olabiliriz’. Bu anlamlı ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.Ziyarette konuşan PCKD Yönetim Kurulu Başkanı Song Hongdo ise, “Bizlerle savaş döneminde canla başla cephelerde çarpıştınız. Türkiye kelimesini duyduğumuzda seve seve bakıyor, düşünüyor ve merak ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığınız sıkıntıyı duyunca sizleri çok düşündük. Biz buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. Depremden ve yaşadığınız acılardan dolayı beraber olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.PCK Yönetim Kurulu Başkanı Lee Soonchang, “Sizin için neler yaparız diye düşünüyoruz. Mart ayında bir kez daha Türkiye’ye geldim. Acınızı paylaşıyorum” şeklinde konuştu.