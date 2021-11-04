Güner Zeybel adaylığını açıkladı

Güner Zeybel, Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yönetimi ile basın toplantısı düzenleyen Güner Zeybel, Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası’nda uzun yıllar muhasebe ve genel sekterlik görev yaptığını ifade ederek Esnaflara, bundan sonra başkan olarak hizmet etmek isteğini söyledi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkan Adayı Güner Zeybel; “Öncelikle kısa süre önce kaybettiğimiz Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanımız Nihat Bozkut’a Allah’tan rahmet diler yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerim” dedi.

“SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Güner Zeybel; Odamızda, uzun yıllar gerek muhasebe gerekse genel sekterlik görevlerini icra ettiğimden 5362 sayılı Esnaf Sanatkarlar Kanunun uygulama esaslarını iyi derece bilen, düzenlenen seminer ve toplantılara iştirak etmiş biri olarak oda faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü eksiklerinin neler olduğunu gören biri olarak konuya hakim olduğum düşüncesindeyim”

“DEPREM VE PANDEMİDE EN ÇOK SEKTÖRÜMÜZ ETKİLENDİ”

Zeybel; “İlimizde yaşanan deprem felaketi sonrası ve pandemi sürecinde en çok etkilen sektörler arasında yer olan mesleğimizi daha güzel yerlere getirmek, esnafımıza daha yararlı faaliyetlerde bulunmak için ben ve ekibim bu yola çıktık”

“ESNAFLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM”

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkan Adayı Güner Zeybel; “Bizler, tüm üyelerimizin katılımıyla oluşacak yönetim anlayışını hakim kılarak herkesin fikrine değere vereceğiz. Başta odamızda oluşturacağımız AR-GE birimimizle ile daha da verimli bir dönemi birlikte yaşamak için gayret sarf edeceğiz. Esnaflarımızın sorunlarını kendi sorunlar kabul edip hızlı ve sonuç odaklı çözümler üretmeye çalışacağız. Tüm esnaflarımızdan Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası seçimlerinde esnaflarımızdan, destek bekler sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.