Gülyüz ailesinin mutlu günü

İş İnsanı ve Turyap Gayrimenkul Temsilcisi İlyas Gülyüz’ün oğlu Yiğit Ali’nin’in sünnet düğününü gerçekleşti.

Düğün törenine; siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alkışlarla düğün salonuna gelen Yiğit Ali’in, kirveliğini Ertuğrul Sadak yaptı.



Sünnet düğününde açıklamalarda bulunan İş İnsanı ve Turyap Gayrimenkul Temsilcisi İlyas Gülyüz, Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek “Bu mutlu günümüzde düğünümüze teşrif edenlere çok teşekkür ederim. Gelemeyen dostlarımızda bizleri aradı ve mutluluğumuza ortak oldular herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah nasip ederse oğlumuzun düğününde görürüz dedi.



