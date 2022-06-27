Gülyüz ailesinin mutlu günü

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz’ün oğlu Muhammed Emin’in sünnet düğününü gerçekleşti.

Düğün törenine; siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alkışlarla düğün salonuna gelen Muhammed Emin’in, mutluluğu gözlerinde okunurken davetliler, düğünde halaylara eşlik etti.

Muhammed Emin’in kirveliğini iş insanı Salih Satıcı yaptı.

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek “Bu mutlu günümüzde düğünümüze teşrif edenlere çok teşekkür ederim. Gelemeyen dostlarımızda bizleri aradı ve mutluluğumuza ortak oldular herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah nasip ederse oğlumuzun düğününde görürüz dedi.