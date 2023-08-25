Güder, “Şehrimizi ayağa kaldırırken yatırımlarımızı da sürdürdük”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrasında yaraların sarılması noktasında çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Şehrimizi ayağa kaldırırken yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrasında yaraların sarılması noktasında çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Şehrimizi ayağa kaldırırken yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrasında yaraların sarılması noktasında çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, “Deprem ilimizi çok fazla etkiledi. Bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz, diğer taraftan da şehrin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde de şehrimizi toparlayacağız. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yaparken, belediye hizmetlerini de yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Battalgazi’de alt cazibe merkezleri oluşturma hayalimiz vardı. Bunu öncelik alarak çalışmalar başlattık. Derme ıslah projesiyle de start verdik. Malatya’nın en gözde yerleri oldu. Aynı bölgede birde kentsel dönüşüm projesi başlatmıştık. Onda da sona gelindi ve kısa sürede vatandaşlarımıza evlerinin teslimi yapılacak. Yine Orduzu bölgemizde Çınar parkımız var orada da güzel bir çalışma başlattık. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar bölgenin geleceğini etkileyen çalışmalar. Gelinciktepe’miz var. Orada deprem konutları yapılmıştı. Şuan orası bizim rezerv alanımız oldu. Tarihi Kültürel eserlerimizin olduğu Eskimalatya’mız var. 2020 depreminde hasar alan yerimizdi. Şuan orada çok güzel bir meydan çalışması yaptık. Güzel bir düzenlemeye tabi tuttuk. 150 bin metre karelik bir alan yaptık. Hasırcılar’daki projemiz bölgenin prestijli bir projesi oldu. 5 yıllık zaman zarfında 2020 deprem, 2 yıl pandemi ve 2023 depremine rağmen başarılı bir belediyecilik gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Amacımız halka hizmet hakka hizmet” ifadelerine yer verdi.