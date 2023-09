Güder, öğrencileri sevindirdi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde İlkokula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek başarılar diledi. Öğrencileri sevindiren bu anlamlı ziyarette Başkan Güder, öğrencilere kırtasiye malzemeleri armağan etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde İlkokula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek başarılar diledi. Öğrencileri sevindiren bu anlamlı ziyarette Başkan Güder, öğrencilere kırtasiye malzemeleri armağan etti.Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşayan Malatya’da depremzede öğrenciler okulda ilk gün heyecanı yaşadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile birlikte eğitim ve öğretim yaşamına yeni başlayan minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek, ilk gün heyecanlarına ortak oldu. Hanımınçiftliği 100. Yıl Atatürk İlkokulu’ndaki 1.sınıf öğrencilerini ziyaret eden Başkan Güder, minik öğrencilere başarı dileklerini ileterek, günün anısına kırtasiye malzemeleri ve okuma kitabı armağan etti. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler Başkan Güder’i sınıfta çiçeklerle karşıladı.İlkokul öğrencilerinin uyum haftasının başladığını belirten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bugün ilimizde de uyum haftasıyla başladı. İlçemizdeki bazı okullarımız depremde hasar aldı. 124 okulumuzda ikili eğitim eşleştirmeleri yapılarak başladı. 53 bin öğrencimiz, 4 bin 600 öğretmenimiz ile eğitim ve öğretim dönemi başladı. Eksikliklerimizin olduğu noktada tedbirlerimizi aldık. Konteyner kentteki öğrencilerimizin taşıma planlaması da yapıldı. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte öğrencilerimizi ziyaret ettik. Başkanımıza bu sevindirici ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.‘Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, başarının teminatı ailelerimiz ve eğitim camiamıza başarılar dilerim’ diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2023-2024 Eğitim öğretim yılının startını tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’mızda ve ilçemizde verdik. Malatya ve Battalgazi olarak 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde birçok okulumuz yıkıldı ve hasar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yerel Yönetimler olarak tüm öğrencilerimizin eğitimlerine eksiksiz olarak devam edebilmesi adına önemli çalışmalar yapıldı. Bizlerde yeni eğitim ve öğretim döneminde ilkokula başlayan 1.Sınıf öğrencilerimizi ziyaret ettik. Okula başlayan öğrencilerimizin heyecanını paylaşırken; günün anısına küçük bir hediyeyi de öğrencilerimize armağan ettik. Yıkılan okullarımızın biran önce faaliyete geçmesi ve öğrencilerimizin eğitimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanması için büyük gayret içerisindeyiz. Bu yavrularımız bizim fidanlarımız ve ağaç yaşken eğilir. Bizim öğrencilerimizden beklentimiz; Vatanını ve milletini seven bireyler olmalarıdır. Battalgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin kullanacağı ekipmanları onlara hediye ediyoruz. Her daim eğitim ve öğretimin yanındayız. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bugüne kadar hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni eğitim ve öğretim dönemi ülkemize, memleketimize, ailelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.