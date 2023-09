Güder, LGS’de başarılı olan öğrencileri ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 1’lik kısma girerek başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Güder, “Gençlik yatırımlarımızın sonrasında başarının gelmesi bizleri gururlandırdı” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 1’lik kısma girerek başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Güder, “Gençlik yatırımlarımızın sonrasında başarının gelmesi bizleri gururlandırdı” dedi.Battalgazi ilçesinde eğitimde başarıyı arttırmak için gençlik merkezleri, kütüphaneler ve çeşitli yatırımları hayata geçiren, gençlerin başarılarını arttırması, hedeflerine ulaşması için her zaman destek olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, başarıyı ödüllendirme ve başarıya özendirmek için ilçede Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 1’lik kısma girmeyi başaran öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Öğrencilerle başarı üzerine sohbet eden Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesislerde düzenlenen programa dereceye giren 34 öğrenci ile beraber aileleri de katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz için çalışmalar yapıyoruz ve bunların meyvesini almış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Başkan Güder, “Belediye olarak her yıl sınavlarda başarılı olan öğrencilerle bir araya geliyoruz. Sizler de gelip bizleri ziyaret edebilirsiniz ve sohbet edebiliriz varsa sorunlar çözümü için yardımcı oluruz. Bu başarınız sonrasında sizlerle sohbet etmek istedik. Biz makamlarımızı başarılı olan öğrencilerimize teslim edeceğiz. Ülkemiz sizin gibi başarılı gençlerin ellerinde daha da gelişecek ve büyüyecek. Her biriniz ayrı bir yere gelecek ve önemli işler başaracaksınız. Başarılarınız daim olsun. Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerimize çok önem veriyor. Bir çok noktada kısıtlamaya gidilirken gençlerle ilgili projelerde kısıtlama yapılmadı. Biz de gençler için projelerimize devam ediyoruz. Gençlik merkezleri kurduk ve buralarda gençlerimizin önünü açmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Battalgazi’de dereceye giren öğrencimizden önemli işler bekliyoruz. Bizlerin beklentilerini boşa çıkarmayacağınıza da inanıyoruz. Gelecekteki umudumuz ve ümidimizsiniz. Sürekli sizlerin yanında olacağız.bizler sizler için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar sonucunda ilçemizdeki başarılı öğrencilerin artması bizleri memnun ediyor ve gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.LGS’de başarı elde eden öğrencilerden İrem Kaşoğlu zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Konteyner sınıflarda derslerimize çalıştık. Okula gidemiyordum, sadece test kitaplarım vardı. Tek motivasyonum arkadaşlarımın iyi olduğunu öğrenmekti. 6 Şubat depremleri sonrasında psikolojimiz alt üst olmuştu. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Osman Güder başkanımız sürekli okulumuzu ziyaret ediyordu ve bize destek veriyordu. Osman başkanımız bizim en büyük destekçimizdi, kendisine teşekkür ederim” dedi.Hiranur Karadağ isimli öğrenci de, “elimde olan olanaklarla derslerime çalışmaya devam ettim. Deprem sonrasında 2-3 ay çalışamadım ama sonrasında toparladım. Kötü sonuçlar olacak ama yılmamak lazım. Osman Başkanımız yaptıkları bize moral oluyor. Kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Hacı Yusuf Bayhan ise, “Ankara’da havacılık lisesine yerleştim. Zorlu bir süreçti ama sonu güzel oldu. Osman başkanımızın bizi ağırlaması da ayrı bir güzellik oldu. Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.