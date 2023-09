Güder: “Her bölge için ayrı projeler yapıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile birlikte Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri’nde vatandaşla bir araya geldi. Güder, “Her zaman sahadayız ve vatandaşımızı dinleyerek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile birlikte Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri’nde vatandaşla bir araya geldi. Güder, “Her zaman sahadayız ve vatandaşımızı dinleyerek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.Göreve geldiği günden bu yana her zaman sahada olan ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek sorunları dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Hanımınçiftliği Mahallesi’ni ziyaret etti. Hanımınçiftliği Mahallesi’nde kalabalık bir toplulukla bir araya gelen Güder ile Milletvekili Babacan sorunları dinledi. Orduzu Mahallesi’nde ise bir çay ocağında çay sohbetinde mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Güder ve Milletvekili Babacan talepleri dinlerken mahalleye yapılan hizmetler anlatıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her mahalle için ayrı ayrı ve önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.Çalışmalara çok yoğun bir şekilde devam ettiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Belediye Başkanları olarak her daim sahadayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini ve varsa önerilerini yerinde dinliyor, çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Hangi mahallemizin veya hangi sokağımızda ne sorun varsa biliyor ve gidermek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. 2019 yılında göreve geldikten sonra Hanımınçiftliği Mahallemizin imar sorunu vardı. Bir bölgenin gelişmesi için imarın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 4-5 senedir bu sorunu çözmek için canla başla çalışıyoruz. İlçemizin imar sorunu çözmek adına gecemizi gündüzümüze kattık. Hepinizin de malumu olduğu üzere 2020 yılında Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. Battalgazi bölgemiz bu depremden çok etkilendi. Depremin yaralarını sardık derken hemen ardından tüm dünyanın etkilendiği bir pandemi dönemi geçirdik. Bu zaman zarfında Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Zor dönemlerden geçmemize rağmen Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürmekten vazgeçmedik. Çevreyolu altı tabirini ortadan kaldırmak ve yatırımlarımızı eşit şekilde yapmak için elimizi taşın altına koyduk. İlçemize değer katacak çalışmalarla bu algıyı ortadan kaldırdık. Her bölgemiz için ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalar ile ilçemizin ayrı ayrı her bir bölgesi tercih edilen bölgeler olacak” ifadelerini kullandı.