Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 10 bine girmeyi başaran öğrenciler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in misafiri oldu. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Güder, “Zorlu süreçlerden geçerken sizin bu başarıyı almanız bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.Geleceğimiz olan gençlerin başarılarını arttırmak için çeşitli yatırımları hayata geçiren, gençler hedefine ilerlerlerken destek olma adına her zaman yanlarında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, YKS’de ilk 10 bine giren öğrencileri ağırladı. Gençlerin başarısını tebrik etmek ve gençleri başarıya özendirmek adına öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesislerde geleneksel olarak düzenlenen programa dereceye giren 49 öğrenci davet edilirken, programa AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve öğrencilerin aileleri katıldı. Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Geleceğimizi biz bu evlatlarımıza teslim edeceğiz. Tüm evlatlarımız bizler için kıymetli. Göreve geldiğimiz andan itibaren okullarda öğrencilerimize nasıl katkıda bulunuruz düşüncesiyle kendimize bir program çizmiştik. Bu program çerçevesinde okullara doküman verme noktasında test kitabı ve ihtiyaç duyulan ne varsa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden destek olduk. Destek olmaya da devam ediyoruz. Belki de il dışına çıkarak Türkiye’nin değişik yerlerine görev yapacaksınız. Görev yaparken öğrencilerimizden isteğim memleketinizi unutmayın. Sizin elde ettiğiniz başarınız Battalgazi’nin geleceğine ışık tutacak. Zorlu süreçlerden geçerken sizin bu başarıyı almanız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu zorlu süreçte yaptığımız gençlik yatırımlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Bizim 5 tane etüt merkezimiz var. Evleri ağır hasar alan veya yıkılan gençlerimiz etüt merkezlerimizden istifade ederek başarıyı elde ettiler. Bundan sonra da siz gibi evlatlarımıza hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tekrar sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Sorun ve problemi olan evlatlarımız bizlere ulaşırsa sizler için elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederiz” ifadelerini kullandı.AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, “Battalgazi Belediye başkanımız da her zaman gençliği, gençlerin yanında. Belediyeler sadece asfalt yapan, yol yapan, çöp toplayan kurumlar değil. Her alana el atan kurumlardır. Bugün bu programı düzenleyen Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu çalışkanlığınızı biraz daha ileriye götürerek okullarınızda, kendi branşınızda, Malatya’mız ve ülkemiz adına güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Yolun daha başındasınız. İnşallah bulunduğunuz ortamda her zaman önde olan öncü olan ve örnek olan öğrenciler olarak, kendinizi ve ailenize temsil etme noktasında inşallah başarılı olursunuz “ diye konuştu.