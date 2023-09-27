Güder, esnafı yalnız bırakmıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın ilk alışveriş merkezi konumunda olan ve meydana gelen depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta duran Kapalı Çarşı’da faaliyetini sürdüren esnafları ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın ilk alışveriş merkezi konumunda olan ve meydana gelen depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta duran Kapalı Çarşı’da faaliyetini sürdüren esnafları ziyaret etti.Başkan Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı programda esnafların taleplerini dinledi.Deprem sonrasında yapılacak olan çalışmaları esnaflara anlatan Başkan Güder, “Malatya’nın büyük bir kısmı yerle yeksan oldu. 6 Şubat’tan itibaren yöneticiler olarak depremzedeleri dışarıda bırakmamak için bütün imkanlarımızı kullandık. Sadece Battalgazi’mizde 62 bin konut kullanılamaz halde. 19 bin ticarethanemiz yerle yeksan. Bu yaraları sarmak yine hepimize düşüyor. Yöneticiler olarak eski günlere geri dönmek için Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. İnşa alanlarına başladık eksik kalan yerlerini de tamamlayacağız. Her vatandaşımızın ne problemi varsa o problemlerin çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. Yerinde dönüşüm için de mücadelemiz sürüyor. Eylül ayının sonunda başvurular ve itirazlar sonuçlanacak. Sonrasında yerinde dönüşüm de hızla başlayacak. Bakan beyden bu konuda müjde vermesini bekliyoruz. Binaların perde beton olması ve fore kazık olması için de çalışmalar yapılıyor. Emeksizden Sıtmapınarına kadar dönüşümün devlet eliyle yapılması öngörülüyor. İmara uygun alanları da bizler hep birlikte dönüşümü yapacağız” dedi.“Esnaflarımız için çalışmalarımızı yapıyoruz”AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de “Malatya asrın felaketini yaşadı. Bakanlıklarda Malatya için gündemimiz deprem. Malatya nasıl inşa nasıl ihya edilir onun gayreti, çabası içerisindeyiz. Esnaflarımızın çoğunun iş yeri yıkıldı, esnaflarımız için çalışmalarımızı yapıyoruz. Öncelikle çarşı merkezini ayağa kaldırmamız lazım. Kapalı çarşımız eski canlılığına kavuştu. İnşallah böyle de devam eder. Vatandaşlarımızın dönüşüm noktasında bazı talepleri var biz bunları bakanlıklarımıza iletiyoruz. 2 sene içerisinde deprem hasarlarının büyük bir kısmını bitirmiş olacağız ama daha gideceğimiz çok yol var” ifadelerini kullandı.“Yaralarımızı el ele vererek saracağız”Kapalı Çarşı Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı da Saim Güntan ise Başkan güder’e ve Milletvekili Tüfenkci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Esnaflar adına konuşan Okay Demirhan da, “Bizim ortak duygularımız Malatya’ya hizmet Malatya sevdası ve Türkiye sevdası. Malatya çok büyük asrın felaketini yaşadı. Devlet millet el ele vererek bu yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.