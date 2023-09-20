Güder: “Belediye İştirakimiz MORMAŞ bir dünya markası haline geldi”

Battalgazi Belediyesi’nin iştiraklerinden olan MORMAŞ’ın her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Osman Güder, “MORMAŞ’ın uluslararası arenada boy gösterecek duruma getireceğiz” dedi.

Battalgazi Belediyesi’nin iştiraklerinden olan MORMAŞ’ın her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Osman Güder, “MORMAŞ’ın uluslararası arenada boy gösterecek duruma getireceğiz” dedi.Battalgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi 9 bin metrekare kapalı alanda faaliyetini sürdürüyor. 2019 yılından sonra üretim üssü haline gelen MORMAŞ birçok il için üretim yaparken aynı zamanda ihracata da katkı sunuyor.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve geldikten sonra yaptığı yatırımlarla Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ) yaptığı üretimlerle dünya markası haline geldi. Güder’in talimatlarıyla yeni ekipman ve makine alımlarıyla MORMAŞ üretim üssü haline geldi. Türkiye’de 47 şehirde çeşitli ürünlerin üretimini yapan ve 8 ülkede de yaptığı çalışmalarla bölgenin en büyük ve en saygın işletmelerinden biri olarak Türkiye’nin ihracatına da katkı sunan MORMAŞ Battalgazi markasını dünyaya tanıtıyor.“Uluslar arası arenada boy hösterecektir”9 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren ve istihdama da katkı sunan MORMAŞ’ın hedefinin tüm dünyaya ihracat yapmak olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler de MORMAŞ’ın isminin tanınır hale gelmesine, devasa firmalarla yarışır bir konumda olması için arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma başlattık. Tüm Türkiye’deki firmalara ve kuruluşlara imalatlarımızı sürdürüyor arkadaşlarımız. Amacımız ulusal bazda MORMAŞ’ı marka haline getirmek. Özellikle Irak bölgesinde arkadaşlarımız çalışmalar yaptılar. Bunun dışında farklı ülkelere de gönderimlerimiz oldu. Burada üretilen malzemeler DMO üzerinden Türkiye’nin her tarafında pazarlanıyor. Arkadaşlarımız Suriye bölgesinde aldıkları siparişleri teslim etmek için imalatlarını gerçekleştiriyor. MORMAŞ’ın bölgeye rol model olması için herkes elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki süreçte MORMAŞ’ın daha gelişmiş bir şekilde ulusal ve uluslararası arenada ciddi söz sahibi bir firma yolunda ilerlemesi için gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalışıyor” İfadelerini kullandı.“Vatandaşımızın talebine göre üretimler yapıyoruz”MORMAŞ’a kamu kurum ve kuruluşların güvenin duyduğunu ifade eden Başkan Güder, “Biz kamuda da aynı zamanda işler alıyor ve teslimatlar yapıyoruz. “2020 yılında meydana gelen depremden hemen sonra TOKİ tarafından konutlar yapılmaya başlandı. Bu konutların özellikle iç teşrifatının ahşap noktasında karşılanması adına MORMAŞ AŞ ciddi imalatlar gerçekleştirdi. 2023’te ise büyük depremi yaşadık. Yine bu depremin ardından da MORMAŞ AŞ’miz ihtiyaçların karşılanması noktasında ciddi gayret sarf ediyor. Ayrıca Malatya’da oluşturulan konteyner kentlerinde iç teşrifatları için çalışmalar MORMAŞ tarafından yapılıyor. Vatandaşımıza da hizmet ediyoruz. Vatandaşımız aklından geçen mobilyayı buradaki yetkililere söylediğinde ona göre çizim yapılıyor ve biz vatandaşımızın hayal ettiği ürünü tasarlayıp teslim ediyoruz. Hem uygun fiyata hem de kaliteli ürünü kullanmasını sağlıyoruz. Kısa sürede de teslimatlar yapılıyor” diye konuştu.