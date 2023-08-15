Güder, Arslantepe kazı heyetini ağırladı

Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Francesca Balossi Restelli’yi ve önceki dönemlerde kazı heyetinin başında olan Prof. Dr. Marcella Frangipane’yi ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye olarak elimizden geleni yaparak Arslantepe’yi dünyaya tanıtacağız ve Battalgazi’yi turizm üssü yapacağız” dedi.

Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Francesca Balossi Restelli’yi ve önceki dönemlerde kazı heyetinin başında olan Prof. Dr. Marcella Frangipane’yi ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye olarak elimizden geleni yaparak Arslantepe’yi dünyaya tanıtacağız ve Battalgazi’yi turizm üssü yapacağız” dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğünde yapılan kazıların başkanlığını yürüten Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ile uzun yıllar höyükteki kazılara başkanlık eden İtalyan Prof. Dr. Marcella Frangipane’yi ve kazı ekibini Battalgazi Belediyesi Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, 2023 yılı kazılarının başlamasıyla bu yılki program hakkında Başkan Osman Güder’e bilgi verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan kazılarla birlikte bu yıl da tarihe yön verecek önemli eserlerin çıkarılacağına inandıklarını ifade etti.“Arslantepe’de karşılama merkezini kısa süre içinde bitireceğiz”Arslantepe’de yıllarca yürütülen titiz çalışmalar sonrasında 2021 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine girmesiyle dünya çapında bir üne kavuştuğunun altını çizen Başkan Güder, milattan önce 5 bin yıllık bir tarihi geleceğe aktarma adına önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu tür geçmişe ait mirasların ortak miraslar olduğuna değinen Güder, “Ortak olarak tüm milletlerin faydalanması gereken değerlerdir. Arslantepe 2014 yılında Marcella ve Francesca hocamızın gayretiyle UNESCO geçici listesine dahil edildi. Sonrasında yine ciddi emek ve gayretleriyle 2021 yılında kalıcı listeye alınmış oldu. Büyükşehir Belediyemiz, Kültür Turizm Bakanlığımızla ve hocalarımızın da gayretiyle şuan karşılama merkezine başladık. Kısa sürede bu karşılama merkezini de bitirip, Malatya’mızı turizm merkezi ve turizm üssü haline getireceğiz. Nemrut gibi, Göbeklitepe gibi Arslantepe’nin de içinde olduğu medeniyetin merkezinden insanlarımız en güzel şekilde faydalanmaya başlayacaklar. Bunun içinde Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa dün olduğu gibi bugünde yerine getireceğiz. Canımız sağ oldukça da bu bayrağı ileriye taşıyacağız. Kıymetli hocalarımız özellikle geçmişimizi, tarihimizi nereden geldiğimizi araştırıp bizleri aydınlatıyorlar. Hocalarımıza ve kazı ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.“Arslantepe Malatya için çok önemli”Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli de yapılan kazı çalışmalarından kendilerine destek olan Başkan Güder’e teşekkür ederek, “Yaşanan depremden dolayı öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Bu yıl biz tekrar buradayız. Gerçekten sizin için herkes için çok zor bir yıl. Ancak bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya için Türkiye için Arslantepe çok önemli. Her yılda gurubumuzla gelerek buradaki çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Burada bize desteklerinden dolayı başkanımıza da teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Marcella: “Orduzulular bizleri yıllarca çok güzel ağırladı”Eski kazı başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane de, “Ben çok uzun yıllarca çalıştım burada. Her geldiğim yıl rahat bir şekilde çalışma ortamımız oldu. Çok arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışınca daha güzel sonuçlar çıkıyor. UNESCO için hep birlikte emek vererek çalıştık. Bende herkeste çok memnun bu durumdan. Başkanımıza ve Orduzululara teşekkür ediyorum” diye konuştu.