‘Güçlü bir devlet olduğumuzu asrın felaketinde gördük’

Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ile birlikte Akçakiraz Beldesine bağlı Yenice köyünde düzenlenen programda vatandaşlarla buluşan Yanılmaz, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yaraların hızla sarıldığını belirterek; “Asrın felaketinden etkilenen 14 milyon insanımızın yaraları güçlü bir ülke olduğumuz için hızla sarılıyor. İnşallah 14 Mayıs’ta gücümüze güç katarak depremzedelerimizin yeni yaşam alanlarına kavuşmasına vesile olacağız” dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, Yeni Elazığ Stadyumunda, AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Adaylarının katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ardından stattaki ilk karşılaşmayı tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Yanılmaz, AK Parti iktidarları döneminde büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin 15 Mayıs itibariyle şahlanacağını vurguladı.

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen insanların yaralarının kısa sürede sarılmasının Türkiye’nin gücünü en bariz şekilde ortaya koyduğunu belirterek; “AK Parti ile birlikte ülkemiz hem çok büyüdü hem de çok güçlendi. Mazeret üretmek değil, iş yapmak lazım. AK Parti de iş yapıyor zaten. Bunu 6 Şubat’ta gördük. Devletimiz güçlü, bunu kabul edelim. 14 milyon insanın etkilendiği ve Bulgaristan devleti sınırı kadar bir coğrafi alanı etkileyen deprem geçirdik. Ki ben 35 gün deprem bölgelerindeydim. Ağırlıklı Malatya olmak üzere o enkazları gördüm, yok olan şehirleri gördüm. Yok olan ilçeleri gördüm. Bir gün önce binalarıyla, işyerleriyle alışveriş yapan insanların mutlu olduğu, birbirlerine gidip geldiği yerlerde, bir gün sonra fakirleşen, hani 250 metre karelik yeri kendisine dar görüp bir gün sonra bir çadırım olsun da o çadıra başımı koyayım diyen insanlarla karşılaştım. Ama elhamdülillah devletimiz o kadar güçlü ki yıkım olan 11 şehirdeki enkazlar kaldırıldı, insanların temel ihtiyaçları giderildi, akabinde çadır kentler kuruldu, sonrasında konteyner kentler yapıldı, depremzede vatandaşlarımız daha uygun yerlerde ikamet ettirilmeye başlandı. Şimdi de 300 bin konutun fiilen yapımına başlandı. Akabinde 600 bin, sonrasında 750 bin konut yapmaya muktedir olan bir devletin mensuplarıyız elhamdülillah.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Adayı Yanılmaz Yenice programının ardından Çaydaçıra Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti ve ardından mahallede esnaf ziyareti yaptı.

Akabinde Milletvekili Adayları Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş, Hizmet-İş ve Öz Orman-İş Sendikalarının yönetici ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Yazıkonak Beldesindeki Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Yanılmaz, burada coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.

Kendisine yoğun ilgi gösteren belde halkına teşekkür eden Yanılmaz daha sonra Adaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Bingöllülerin oluşturduğu 3 farklı derneğin üyelerinin katıldığı programa iştirak ederek Bingöllülere hitap etti.

Elazığ’da yaşayan Bingöllülerin kendisine her zaman destek olduğunu, görev yaptığı süre içerisinde kendisinin de bu ilgi ve sevgiye layık olma adına birçok hizmet yaptığını kaydeden Yanılmaz; “Bizi her zaman bağrına basan Bingöllü vatandaşlarımız inşallah 14 Mayıs zaferimize çok büyük katkı sunacak. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.” dedi.