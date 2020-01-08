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Giriş Tarihi : 08-01-2020 21:33

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı  

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.  

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik ve Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yapıldı. Motosikletli polis timlerinin de katıldığı operasyonda Elazığ - Diyarbakır yolu güzergahında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında iki ayrı evde tespit edildi. Tespit edilen evlere yapılan operasyonda dedektör köpeği Nina eşliğinde yapılan aramada satışa hazır 141 beste halinde  216 gram toz esrar maddesi ile 69 adet ecstasy hap  daha ele geçti, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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