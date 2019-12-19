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Giriş Tarihi : 19-12-2019 14:23   Güncelleme : 19-12-2019 14:24

Görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü

Sis Elazığ’da 2 gündür etkili oluyor.

Görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü

Elazığ’da dünden itibaren etkili olmaya devam eden sis bulutları bugün de kenti tamamen kaplarken, tarihi Harput Mahallesi’nden kent merkezinin izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Öte yandan görüş mesafesi kent merkezinde yer yer sıfıra kadar düştü. 

Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde yoğun olarak etkili olan sis nedeniyle bugün görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Sis bulutları nedeniyle kent merkezi tamamen görünmez olurken, yüksek rakımda bulunan tarihi Harput  Mahallesi’nden ise izlenmesi ayrı bir keyif veriyor. Harput Mahallesi’nde sis etkili olmazken, sis bulutları ile üstü kapalı olan kent merkezini kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Öte yandan, Meteoroloji Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl’de sisin yarında etkili olacağını bildirdi.

Yolda ilerlerken sisten dolayı görüş mesafesinin bir hayli düştüğünü belirten sürücülerden Selman Yıldırım, “Trafikte sürücülerin kontrollü gitmeleri lazım. Çünkü insan önünü göremiyor. Her an bir kaza olabilir o açıdan dikkatli olmak lazım. Yoğun ve müthiş bir sis var. Dün de öyleydi. Sis gerçekten kötü ve yoğun bir sis var. Dikkat etmek lazım” dedi.

Yoğun sisin etkili olduğunu aktaran sürücülerden Samet Altungül de, "Bu havada sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Bayağı yoğun bir sis var. Özellikle dün akşamdan itibaren sis yoğunluğu arttı” ifadelerini kullandı.

Haberin Galerisi : Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler
Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler Elazığ’dan Muhteşem Görüntüler
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