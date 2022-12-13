Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Bingöl’de sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Bingöl - Elazığ kara yolu 30’uncu kilometresi Kuruca mevkiinde görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşerken, araçlar sis arasında kayboldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte seyreden sürücüler hızlarını düşürerek yavaş ilerledi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-12-2022 15:20
Görüş mesafesi sıfıra kadar düştü
Bingöl-Elazığ kara yolu 30’uncu kilometresi Kuruca mevkiinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü.
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